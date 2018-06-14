Чиновники Екатеринбурга сменят свою крышу

В Екатеринбурге отремонтируют крышу городской ратуши. Работы растянутся почти на год, из бюджета на латание кровли администрации выделяется 17,1 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аукцион на ремонт кровли появился сегодня на сайте госзакупок. Подрядчик должен будет заменить стропильную систему кровли, ее обрешетку и покрытие, поменять водосточные трубы, отремонтировать балюстраду и карниз, поменять утеплитель и прибрать за собой мусор.

Все оборудование и инструменты у подрядчика должны быть свои, контракт строго запрещает рабочим пользоваться лифтом. При необходимости из-за ремонта крыши могут быть демонтированы пожарные извещатели, кабельные линии и прочее оборудование системы автоматической пожарной сигнализации, а также телевизионные и радиоантенны, стойки радиовещания, системы кондиционирования и прочее, размещенное на чердаке. И так как работы будут идти в функционирующем здании без «отселения» сотрудников, работать можно будет только по ночам.

Все работы должны быть завершены до 31 мая 2019 года.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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