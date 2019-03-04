«В случае с падением льда с администрации они тоже говорили, что ничего не было». В прокуратуре ищут доказательства лжи мэрии

Свердловские прокуроры продолжают разбираться в истории с девятилетним мальчиком, которому вечером в прошлую пятницу на голову упала глыба льда. Ребенок был госпитализирован, но в субботу медики уже выписали его.

Прокуратура и СКР начали проверку, но в администрации Екатеринбурга заявили, что никакой глыбы льда не было, а мальчик просто упал в обморок. «После проведенного подробного обследования в ДГКБ № 9, которое включало в себя осмотр врачей-травматологов, невролога, проведение компьютерной томографии, никаких повреждений у ребенка, в том числе поверхностных, выявлено не было. Вечером этого же дня мальчик был отпущен домой. Диагноз – «синкопальное состояние (обморок)», ‒ сказали в мэрии.

Однако, как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе областной прокуратуры, информация не соответствует действительности. «У мальчика были ушибы мягких тканей головы. Кроме того, люди, обнаружившие его, сообщили, что вокруг ребенка были куски льда. Администрация Екатеринбурга в истории с падением льда со своего здания говорила, что ничего не было, ‒ пока им видео не предъявили, и тогда они уже сознались. Напротив этого дома есть организация, а у нее ‒ камера видеонаблюдения. В субботу и воскресенье это предприятие не работало, в пятницу тоже все произошло поздно ‒ около 8 часов вечера, так что мы сегодня заберем видео и посмотрим, что там было», ‒ сказала агентству представитель прокуратуры Марина Канатова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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