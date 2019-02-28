Слух дня: Высокинский представит СМИ нового советника по пиару

Сегодня вечером в мэрии Екатеринбурга глава города Александр Высокинский собирает представителей прессы. Будет знакомить их с новым советником по пиару и рассказать, как обновленный «серый» дом будет развивать данное направление. Впрочем, вечерние посиделки с чаем от Высокинского особо никому и не нужны, поскольку новая его советница Екатерина Куземка в представлении журналистам не нуждается.

«Последнее время она состояла на содержании близкого к губернатору Свердловской области бизнесмена Кочеткова, осваивала бюджет на выборах гордумы Екатеринбурга, в общем, не бедствовала. Однако время выборов прошло, и умеющий считать деньги Кочетков вернул Куземку Куйвашеву. Тому не пришло ничего лучшего в голову, чем запихнуть ее в мэрию – городской бюджет выдержит всех, а несамостоятельный во всех отношениях Высокинский и слова поперек решения Куйвашева сказать не сможет. И вот – у нас новая советница по пиару», – рассказывают близкие к мэрии Екатеринбурга источники.

За первую неделю работы в городе Екатерина Куземка уже успела отметиться в близких ей по духу СМИ сливами о том, как она будет строить новый мэрский медиахолдинг. Местная пресса посыл поняла верно: скромной зарплаты советницы, привыкшей сидеть на больших бюджетах, конечно, показалось Куземке мало, потому она решила взяться за проекты, на которые можно будет получить много больше, чем назначенная зарплата. «Конечно, довольно просто взять денег из бюджета и напеть в уши впечатлительному Высокинскому, как здорово будут рассказывать про настоящую жизнь города свои СМИ. Правды-то никто слушать не готов, все негативные сюжеты в прессе Высокинский давно привык объяснять себе происками бывшей мэрской команды во главе с Тунгусовым. А тут проблема будет решена: своя газета, радио, свои прекрасные новости, которые будет делать замечательная Катя, очень удобно», – отмечают слухмейкеры.

Впрочем, и мэрским медиахолдингом аппетиты новой советницы не ограничиваются, она уже прошла искать, чем можно поживиться в управлении культуры, в туризме. Аппетит, как известно, растет во время еды.

При этом в резиденции губернатора на «девичий аппетит» смотрят подозрительно спокойно. С одной стороны, несамостоятельней мэра, чем Высокинский, придумать сложно, он вынужден давать отчет о каждом своем шаге всем ‒ от губернатора до полпреда. «Они, видимо, думают, ну и пусть себе Куземка строит новый холдинг, он все равно не будет воевать с губернатором. Но забывают уроки прошлого: то, что начинается как чья-то кормушка, вполне может вырасти на благодатной почве в большую политическую проблему», – отмечают слухмейкеры.

Известно, что Куземка собирается пригласить в мэрию Елену Воронову ‒ еще одной советницей мэра. Страсть к интригам обеих дам общеизвестна. Кто сможет гарантировать, что, получив доступ к бюджетам, дамы не решат проделать трюк с выдвижением своего подопечного в губернаторы? К тому же амбиции Высокинского подогреть несложно.

Екатеринбург, служба информации

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