Референдума по храму не будет: екатеринбургская дума решила, что это дорого и бессмысленно

Гордума Екатеринбурга признала формулировки вопросов к референдуму по строительству храму святой Екатерины не соответствующими законодательству. У инициативной группы еще остается возможность пройти регистрацию, если они поменяют вопросы. Но с учётом позиции депутатов, эти шансы призрачны. Тем более, что в думе сегодня прозвучал главный аргумент против референдума – его дороговизна. По расчётам избиркома Екатеринбурга, расходы на организацию общегородского голосования могут составить до 118 миллионов рублей, что очень накладно для городского бюджета.

Напомним, первоначально вопросы к референдуму рассматривала комиссия по местному самоуправлению. Депутаты приняли решение на выездном заседании неполным составом, причём вопрос был внесён с голоса. Как пояснил председатель комиссии Алексей Вихарев, народные избранники руководствовались заключением Уральского юридического института.

Выводы сторонних экспертов подтвердили и юристы аппарата думы. Они посчитали, что предложенные вопросы к референдуму нарушают положения градостроительного кодекса, а кроме того, сформулированы для опроса населения, но не для принятия решения.

С этой позицией категорически не согласился Константин Киселев. Депутат предложил коллегам собственное юридическое заключение, из которого следует, что вопросы к референдуму приемлемы с точки зрения законодательства. По его мнению, поскольку сквер на Октябрьской площади считается общественной территорией, юристы должны учитывать не только нормы градостроительного кодекса, но и другие гражданские законы вплоть до Конституции РФ.

Впрочем, большинство депутатов решили, что если на прошлом заседании земельному участку был присвоен статус религиозного пользования, то обсуждать другие альтернативы по использованию этой площадки уже поздно.

Также сегодня на заседании думы выяснилось, что проведение местного референдума – весьма дорогостоящее мероприятие. Как сообщил глава городской избирательной комиссии Илья Захаров, по предварительным расчётам подготовка и организация обойдётся примерно в 104 миллиона рублей. Ещё 14 миллионов скорее всего будет потрачено для организации видеонаблюдения на участках для голосования – этого требует общефедеральный тренд. Все расходы понесёт городской бюджет, инициаторы референдума тратят деньги только на сбор подписей жителей города, подчеркнул Захаров.

В итоге депутаты большинством голосов рекомендовали избиркому отклонить заявку инициативной группы, предложившей некорректные вопросы. Это решение поддержали 28 человек, пять выступили против и один воздержался. Избирательная комиссия Екатеринбурга до 14 марта должна отказать в регистрации инициативной группы. При этом активисты могут вновь подать документы с исправленными вопросами для референдума.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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