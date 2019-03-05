Избирком Екатеринбурга анонсировал отказ в референдуме защитникам сквера

Избирательная комиссия Екатеринбурга планирует отказать в регистрации инициаторам референдума по строительству храма святой Екатерины. Официальное решение будет принято 12 марта.

Сегодня отрицательное заключение по референдуму вынесла рабочая группа избиркома. Ранее несколько активных горожан сформулировали свои предложения о запрете строительства на участке Октябрьской площади, где сейчас располагается городской сквер. Однако гордума Екатеринбурга признала вопросы не соответствующими законодательству, кроме того депутаты отметили дороговизну общегородского голосования.

«Решение городской думы исключает регистрацию инициативной группы и дальнейшую подготовку референдума. Рабочая группа отметила, что не вправе давать иную правовую оценку инициативы, поскольку закон регулирует эту ситуацию однозначно», – сообщили в пресс-службе избиркома.

В минувшую субботу противники строительства храма «обняли» сквер, который планируется вырубить ради религиозного объекта. По подсчетам организаторов флешмоба, на площадке собралось около 1,5 тысячи человек. Полиция насчитала только 400 горожан.

Отметим, что участок на Октябрьской площади по документам уже переведен из «территории общего пользования» в участок для религиозного пользования.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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