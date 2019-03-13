Противникам храма-на-драме окончательно отказали в проведении референдума

Избирательная комиссия Екатеринбурга приняла окончательное решение по референдуму о строительстве храма святой Екатерины у театра драмы: инициативной группе отказано в регистрации.

Как сообщили РИА «Новый День» в горизбиркоме, мероприятия по проверке инициативы референдума продолжались в течение полутора месяцев, в них также приняла участие гордума. «В настоящий момент все эти процедуры окончательно завершены», – резюмировал избирком.

Напомним, ранее 10 активных горожан сформулировали свои предложения о запрете строительства на участке Октябрьской площади, где сейчас располагается сквер. Однако гордума Екатеринбурга признала вопросы не соответствующими законодательству, кроме того депутаты отметили дороговизну общегородского голосования.

Добавим, что сторонники и противники храма продолжают проводить в сквере и его окрестностях свои мероприятия. В субботу, 16 марта, противники строительства приглашают горожан на концерт в Ельцин-центре, проходящий под лозунгом «Скверу быть!». А в воскресенье митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершит в сквере чин Торжества православия. «Пусть храм в честь небесной покровительницы Екатеринбурга, святой великомученицы Екатерины станет символом духовного воскресения нашего города, объединит наше общество в любви к справедливости, к своему Отечеству, к своему городу и его истории», – призвали в епархии.

Екатеринбург, служба информации

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