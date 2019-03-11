Митрополит Кирилл отслужит общегородской молебен на месте будущего храма-на-драме

В первое воскресенье Великого поста, 17 марта, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершит чин Торжества православия и молебен об укреплении мира и согласия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе епархии, православные будут молиться «о мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех». «Пусть храм в честь Небесной покровительницы Екатеринбурга, святой великомученицы Екатерины станет символом духовного воскресения нашего города, объединит наше общество в любви к справедливости, к своему Отечеству, к своему городу и его истории. Да укрепит нас Господь, даруя силу Духа, присущую святой великомученице Екатерине, святым Царственным страстотерпцам и всем святым, от века Богу угодившим», – говорится в обращении митрополита. Молебен начнется в 15:00.

Напомним, идею строительства храма святой Екатерины возле театра драмы приветствуют далеко не все горожане. В городе уже прошло несколько акций протеста, попытка провести общегородской референдум. Также группа активистов подготовила судебный иск к городской думе, в котором оспаривает перевод участка возле театра в категорию земель для строительства религиозных сооружений. Как уже писал «Новый День», 20 февраля этого года глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект планировки земельного участка в районе Октябрьской площади, где предполагается строительство храма святой Екатерины к 300-летию города. До этого городская дума перевела участок из категории территорий общего пользования в землю под строительство религиозных объектов. По неофициальным данным, закладка первого камня храма планируется в праздник Пасхи. Ожидается, что в Екатеринбург приедет патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.03.19

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