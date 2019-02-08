Храм-на-драме может заложить сам патриарх: депутаты срочно завершают юридические формальности

Комиссия по городскому хозяйству гордумы Екатеринбурга сегодня на внеочередном заседании одобрила изменения в муниципальных Правилах землепользования и застройки, предложенных мэрией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в проект решения было включено 122 вопроса по территориальному зонированию 1,5 тысячи земельных участков. Но ключевым пунктом в этом списке стала Октябрьская площадь. Это участок из территории общего пользования переведен в землю под строительство религиозных объектов. Таким образом, если гордума Екатеринбурга поддержит это решение в следующий вторник, а спикер Игорь Володин его подпишет (в чем вряд ли есть сомнения), последняя юридическая формальность, мешающая возведению Храма святой Екатерины на набережной Исети, будет снята.

По некоторым данным, закладка первого камня храма планируется в праздник Пасхи. Ожидается, что в Екатеринбург приедет митрополит Московский и Всея Руси Кирилл.

Напомним, ранее совершенно незаметно для городского сообщества были проведены общественные обсуждения, узаконивающие эти изменения. В начале января защитникам сквера возле Октябрьской площади пришел ответ на их запрос от прокуратуры, где говорилось: «В соответствии с заключением Общественных обсуждений от 26.11.2018 № 74/16/21.17-04 предложений и замечаний по вопросу изменения границ территории общего пользования ТОП-1 (парки, набережные) с установлением территориальной зоны ЦС-5 (зона объекта религиозного назначения) в отношении территории, разрабатываемой для размещения Храма святой Екатерины, расположенной в районе Октябрьской площади – улицы 8 Марта – набережной Рабочей Молодежи, не поступало».

Добавим, что сейчас в городском избиркоме лежит на рассмотрении уже повторное ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению общегородского референдума против строительства храма на этом месте. Но, вероятно, оно будет отвергнуто, как и предыдущее.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

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