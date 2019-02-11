«Молитва за репост!» – православные выйдут на пикет за строительство храма Екатерины (ФОТО)

Чем ближе начало строительства храма святой Екатерины, тем больше появляется информационных поводов, связанных с ним.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшее воскресенье, 17 февраля, на месте планируемого строительства пройдет пикет православной общественности, которая помолится за скорейшее восстановление храма и попробует переубедить несогласных. Организатор акции – сотрудница Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке Оксана Иванова.

«Сохранение русских христианских традиций требует усилий, в том числе и на общественном поле нашего родного и любимого города. Поэтому мы проводим первый в истории Екатеринбурга пикет с напоминанием и призывом к восстановлению наших традиций. Исторических, городских, градостроительных и русских православных. Пикет состоится 17 февраля в 17-00 на Октябрьской (прости, Господи!) площади недалеко от Драмтеатра. Приглашаем к участию и диалогу всех горожан. Кто сделает репост, за того помолимся. По ссылке можно скачать листовку, распечатать и показать друзьям», – написала Оксана Иванова в соцсети. В разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» она сообщила, что акция согласована с министерством общественной безопасности, на ней ожидается около 30 человек.

Добавим, Оксана Иванова известна тем, что несколько лет назад обратилась в администрацию Екатеринбурга с просьбой убрать с улиц плакаты с изображением Иосифа Сталина, размещенные перед 9 мая. Напомним, на прошлой неделе комиссия по городскому хозяйству гордумы Екатеринбурга одобрила изменения в муниципальных правилах землепользования и застройки, предложенных мэрией. В проект решения было включено 122 вопроса по территориальному зонированию 1,5 тысячи земельных участков. Но ключевым пунктом в этом списке стала Октябрьская площадь. Это участок из территории общего пользования переведен в землю под строительство религиозных объектов – именно здесь планируют построить храм святой Екатерины. Таким образом, если завтра гордума Екатеринбурга поддержит это решение, а спикер Игорь Володин его подпишет (в чем вряд ли есть сомнения), последняя юридическая формальность, мешающая возведению храма святой Екатерины на набережной Исети, будет снята. По некоторым данным, закладка первого камня храма планируется в праздник Пасхи. Ожидается, что в Екатеринбург приедет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Екатеринбург, служба информации

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