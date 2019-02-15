У Театра драмы в субботу выставят армию снеговиков, в воскресенье к ним придут молящиеся за храм

Сквер у Театра драмы, где планируется построить храм святой Екатерины, в выходные станет своеобразным центром общественной активности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в субботу в 16:00 там будут прогуливаться участники сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга», которые приглашают всех желающих присоединиться к ним и вместе слепить армию снеговиков, «которые будут следить за нашим сквером и днём, и ночью», – пишут они.

В воскресенье, в 17:00, там же пройдет пикет православной общественности, которая помолится за скорейшее восстановление храма святой Екатерины и попробует переубедить несогласных. Организатор акции – сотрудница Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке Оксана Иванова.

Екатеринбург, служба информации

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