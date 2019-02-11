Горизбирком передаст судьбу референдума по храму-на-драме в руки гордумы

Рабочая группа городского избиркома обсудила инициативу проведения местного референдума о запрете вырубки сквера на месте предполагаемого строительства храма святой Екатерины.

Как сообщили РИА «Новый День» в избиркоме, рабочая группа пришла к выводу о соответствии поданных документов установленным требованиям. Следующий этап – рассмотрение ходатайства на заседании комиссии 14 февраля. На нем предполагается принять решение о направлении документов инициативной группы в Екатеринбургскую городскую думу. Депутатам в этом случае предстоит оценить вопросы, предлагаемые для вынесения на местный референдум, и сделать вывод об их соответствии закону.

По мнению депутата Дмитрия Сергина, идея проведения референдума имеет право на существование, но, с другой стороны, считает он, не совсем понятно, почему атеисты должны решать, строить или не строить православный храм, если православная общественность – за. «Если коммерсант планирует построить, например, торговый центр, то он же не спрашивает у церкви – где ему его строить. Существуют утвержденные городской думой правила землепользования и застройки, и главное – чтобы планы строительства вписывались в них. Иногда назначение градостроительных зон меняется по предложению инвесторов, как раз на завтрашнем заседании думы мы планируем изменить назначение примерно полутора тысяч участков. Нужно понимать, что у каждого земельного участка есть правообладатель, собственник или арендатор, и он вправе вести на нем деятельность в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, сторонники референдума должны понимать, что если подходить к этому вопросу системно, то придется проводить референдумы по поводу строительства каждого магазина и каждого жилого дома», – считает депутат.

Напомним, на прошлой неделе комиссия по городскому хозяйству гордумы Екатеринбурга одобрила изменения в муниципальных Правилах землепользования и застройки, предложенных мэрией. В проект решения было включено 122 вопроса по территориальному зонированию 1,5 тысячи земельных участков. Но ключевым пунктом в этом списке стала Октябрьская площадь. Это участок из территории общего пользования переведен в землю под строительство религиозных объектов.

Таким образом, если завтра гордума Екатеринбурга поддержит это решение, а спикер Игорь Володин его подпишет (в чем вряд ли есть сомнения), последняя юридическая формальность, мешающая возведению храма святой Екатерины на набережной Исети, будет снята. По некоторым данным, закладка первого камня храма планируется в праздник Пасхи. Ожидается, что в Екатеринбург приедет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Екатеринбург, служба информации

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