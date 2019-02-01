Противники храма-на-драме повторно инициировали городской референдум (ДОКУМЕНТ)

Противники строительства храма святой Екатерины на месте сквера на набережной Исети повторно подали в городской избирком ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению общегородского референдума.

Об этом сообщила в соцсети одна из активисток, Анна Балтина. «Надеемся, на этот раз претензий не будет. Мы учли все замечания», – написала она. Решение по их ходатайству должно быть принято не позднее 14 февраля.

Напомним, 29 января избирком Екатеринбурга отклонил их предыдущее ходатайство. Специалисты избиркома проверили данные всех активистов через управление по делам миграции ГУ МВД, после чего выяснилось, что у одного из них не совпадает действительный и указанный в протоколе собрания адрес. Ошибка была и в описании территории, на которой активисты планируют провести референдум, – они указали не «муниципальное образование «город Екатеринбург», а просто «город Екатеринбург». Между тем это не одно и то же. В состав МО, помимо самого Екатеринбурга, входят еще 18 населенных пунктов – например, поселки Березит, Исток, Горный Щит, Палкинский Торфяник, Северка, Широкая Речка, Медный, Шувакиш. В новой редакции ходатайства эти ошибки исправлены.

Екатеринбург, служба информации

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