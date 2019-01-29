Избирком отказал в регистрации группе инициаторов референдума по храму-на-драме

Избирком Екатеринбурга окончательно отклонил ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению общегородского референдума о храме-на-драме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители инициативной группы сегодня на заседание даже не явились. Вероятно, их разочаровало решение рабочей группы, вынесенное 25 января. Ее председатель Вадим Антошин на сегодняшнем заседании горизбиркома изложил коллегам свои аргументы.

Он рассказал, что 15 января 12 жителей Екатеринбурга, не согласные с планами областных властей и медников построить храм святой Екатерины на месте сквера, попросили зарегистрировать их инициативную группу.

Рабочая группа проверила данные всех активистов через управление по делам миграции ГУ МВД, после чего выяснилось, что у одного из них не совпадает действительный и указанный в протоколе собрания адрес.

Кроме того, ошибка была и в описании территории, на которой активисты планируют провести референдум, – они указали не «муниципальное образование «город Екатеринбург», а просто «город Екатеринбург». Между тем это не одно и то же. В состав МО, помимо самого Екатеринбурга, входят еще 18 населенных пунктов – например, поселки Березит, Исток, Горный Щит, Палкинский Торфяник, Северка, Широкая Речка, Медный, Шувакиш.

На основании этих причин рабочая группа предложила избиркому в регистрации инициативной группы отказать. Решение было принято единогласно, в четверг оно будет опубликовано в новом печатном издании городских властей «Екатеринбургский вестник».

Председатель избиркома Илья Захаров добавил, что 25 января активисты присутствовали на заседании рабочей группы, где их ознакомили с документами граждан, пытавшихся весной провести референдум об отмене сноса недостроенной телебашни, и указали на распространенные в таких случаях ошибки. Активисты приняли решение подать документы еще раз, исправив все недочеты. А сегодня комиссия проголосовала за то, чтобы их ходатайство отклонить.

Напомним, 15 января жители Екатеринбурга, несогласные с планами областных властей и медников построить храм святой Екатерины, начали подготовку к проведению общегородского референдума по этому вопросу. Вопросы, которые они предложили вынести на референдум, звучат так: «1. Поддерживаете ли Вы запрет на строительство капитального строительства в сквере на территории Октябрьской (Театральной) площади в границах улиц Бориса Ельцина – продолжения улицы Боевых дружин – Набережной рабочей молодежи – Октябрьской площади в Екатеринбурге? 2. Поддерживаете ли Вы запрет на капитальное строительство в парках и скверах на территории города Екатеринбурга Свердловской области?».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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