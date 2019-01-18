Противники строительства храма-на-драме пытаются организовать референдум (ДОКУМЕНТ)

Жители Екатеринбурга, не согласные с планами областных властей и медников построить храм святой Екатерины на месте сквера у Театра драмы, начали подготовку к проведению общегородского референдума по этому вопросу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активисты уже уведомили о своих намерениях городской избирком Екатеринбурга и просят зарегистрировать их инициативную группу из 12 человек. Сообщение об этом также появилось в соцсети в группе «Парки и скверы Екатеринбурга». Вопросы, которые предлагается вынести на референдум, звучат так:

«1. Поддерживаете ли Вы запрет на строительство капитального строительства в сквере на территории Октябрьской (Театральной) площади в границах улиц Бориса Ельцина- продолжения улицы Боевых дружин – Набережной рабочей молодежи – Октябрьской площади в Екатеринбурге?

2. Поддерживаете ли Вы запрет на капитальное строительство в парках и скверах на территории города Екатеринбурга Свердловской области?»

Председатель горизбиркома Илья Захаров подтвердил РИА «Новый День» факт получения обращения, но сказал, что пока не готов ответить, каким будет решение комиссии – необходимо сначала тщательно изучить представленные документы. Решение будет вынесено ориентировочно 29 января.

Напомним, предыдущий общегородской референдум в Екатеринбурге пытались организовать в марте 2018 года – против сноса недостроенной телебашни. Заявка о регистрации инициативной группы по проведению референдума была подана защитниками телебашни 23 марта. В тот же день они подали в Ленинский райсуд иск с требованием принять предварительные обеспечительные меры и запретить АО «Ледовая арена» сносить телебашню до тех пор, пока горизбирком не рассмотрит их заявку по референдуму. Избирком заявку на рассмотрение принял, а вот суд в принятии обеспечительных мер отказал. Утром 24 марта недостроенная телебашня, имеющая 35-летнюю историю, была демонтирована. Отзывать свое ходатайство о проведении референдума ее защитники, тем не менее, не стали, поэтому 5 апреля избирком собрался на заседание. В регистрации инициативной группы было отказано. «Все понимают, что башни уже нет, и восстанавливать ее никто не собирается. Но мы обязаны были рассмотреть это ходатайство, чтобы никто не сказал, что бумаги были выброшены», – сказал тогда Илья Захаров.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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