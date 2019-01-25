У организаторов референдума по храму-на-драме нашли ошибки в документах

Рабочая группа городского избиркома Екатеринбурга нашла серьезные недостатки в документах, поданных инициаторами проведения общегородского референдума по строительству храма святой Екатерины на месте сквера у Театра драмы.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» председатель горизбиркома Илья Захаров, в заявлении было неправильно указано название самой комиссии – «Избирательная комиссия города Екатеринбурга», а не «Избирательная комиссия муниципального образования «Город Екатеринбург». Подобная же ошибка была и в описании территории, на которой активисты планируют провести референдум – они указали не «муниципальное образование «город Екатеринбург», а просто «город Екатеринбург». Между тем, как пояснил Илья Захаров, это не одно и то же. В состав МО, помимо самого Екатеринбурга, входят еще 18 населенных пунктов – например, поселки Березит, Исток, Горный Щит, Палкинский Торфяник, Северка, Широкая Речка, Медный, Шувакиш. Между тем отказ, который получила рабочая группа, – еще не окончательный. Окончательное решение вынесет избирком на своем заседании 29 января.

Напомним, на прошлой неделе жители Екатеринбурга, не согласные с планами областных властей и медников построить храм святой Екатерины, начали подготовку к проведению общегородского референдума по этому вопросу. Активисты уже уведомили о своих намерениях городской избирком Екатеринбурга и просят зарегистрировать их инициативную группу из 12 человек. Вопросы, которые предлагается вынести на референдум, звучат так: «1. Поддерживаете ли Вы запрет на строительство капитального строительства в сквере на территории Октябрьской (Театральной) площади в границах улиц Бориса Ельцина- продолжения улицы Боевых дружин – Набережной рабочей молодежи – Октябрьской площади в Екатеринбурге? 2. Поддерживаете ли Вы запрет на капитальное строительство в парках и скверах на территории города Екатеринбурга Свердловской области?»

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 25.01.19

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