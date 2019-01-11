Мэрия нашла замену «Вечерке», учредив свое СМИ

У администрации Екатеринбурга появится новый официальный рупор ‒ мэр Александр Высокинский учредил издание «Екатеринбургский вестник». В нем будут печатать все нормативные правовые акты, которые выпускает администрация города, т.е. фактически замена «Вечернему Екатеринбургу», который еще вчера собирались спасать, уже найдена, и контрактов по публикации официальных документов екатеринбургские печатные СМИ не увидят.

Как пояснил «Новому Дню» пресс-секретарь екатеринбургской мэрии Анатолий Карманов, это будет, скорее, не полноценное СМИ, а информационный листок ‒ по аналогии с «Вестником ЕГД», который выпускает городская дума. «Мы ничего нового не изобретаем, это общероссийская практика, когда функцию печатного издания, предназначенного для официального опубликования, выполняет муниципальное печатное издание. Без опубликования такие документы не могут обрести юридическую силу. Кроме того, одновременно ведется работа по организации информирования жителей Екатеринбурга о социально значимых городских процессах в муниципальной газете», – сказал Карманов.

Будет ли издание зарегистрировано как СМИ, с какой периодичностью будет выходить и кто станет главным редактором, если таковой будет, Карманов оперативно ответить затруднился, пообещав уточнить информацию позднее. Между тем, согласно ФЗ «О СМИ», периодическое издание, которое учреждают органы МСУ, не требует регистрации в Роскомнадзоре, при условии, если в нем публикуются только документы, напоминает «Новый День».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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