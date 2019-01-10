«Вечерний Екатеринбург» на грани закрытия: сотрудники газеты получили уведомления об увольнении

Газета «Вечерний Екатеринбург», много лет служившая официальным рупором администрации города, резко сократила печатный тираж и изменила график выходов номеров. В 2019 году издание лишилось муниципального финансирования, и теперь редакция в полном составе готовится к увольнению. Судьба «Вечерки» предположительно решится 12 марта, сообщил главный редактор Лев Кощеев. Если к этому сроку не удастся найти новый источник дохода, старейшая газета Екатеринбурга закроется.

«Мы вынуждены сообщить: все, кто привык находить «Вечерний Екатеринбург» в своих почтовых ящиках, отныне не смогут этого сделать. «Вечерку» можно будет только купить в газетных киосках, да и то лишь по четвергам. В ежедневном режиме продолжит работу наш интернет-сайт вечерний-екатеринбург.рф, однако и он будет функционировать в весьма усеченном виде. Для нашего издания наступили очень трудные времена», – написал Кощеев в специальном обращении к читателям.

В беседе с корреспондентом РИА «Новый День» главред пояснил, что последние десять лет газета жила за счет выигранных тендеров на публикацию нормативных актов администрации города. «В начале января мы узнали, что произошло резкое изменение политики мэрии. В 2019 году мы этих денег не получим. Выходить в тех же объемах при сложившейся ситуации газета не может. Поэтому приняли оперативное решение перейти на еженедельный формат. Тираж будет втрое меньше, чем был раньше», – рассказал Лев Кощеев. По его словам, вчера все сотрудники редакции, включая его самого, получили уведомления об увольнениях. Если в ближайшие два месяца ситуация не изменится в благоприятную сторону, журналистам придется забрать свои трудовые книжки. «Мы сейчас отрабатываем все возможные варианты. Из осторожности я не буду давать никаких прогнозов, чем все закончится», – отметил редактор «Вечерки».

Напомним, в декабре администрация Екатеринбурга объявила конкурс для печатных газет для «публикации официальной и социально значимой информации». Максимальная сумма контракта – 58,9 миллионов рублей. Согласно условиям конкурса, газета должна быть формата А2 и распространяться в Екатеринбурге по подписке и в розницу. Тематика издания – общественно-политическое или информационно-аналитическое. Объем рекламы должен быть не более 45 % от общей печатной площади, тираж издания – не менее 20 тысяч экземпляров. Заявки от СМИ на участие в тендере принимаются до 11 января.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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