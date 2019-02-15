Главный промэрский канал Екатеринбурга объединяют с медиаактивом областных властей

В Екатеринбурге главный канал города – «Студия 41» – в ближайшее время сменит «прописку» и станет частью областного медиаактива, «4 канала».

По данным источника РИА «Новый День», «41 канал» перейдет под управление «четверки». В марте «Студия-41» должна переехать в офисник на ул. Воеводина, 8, где сейчас находится «4 канал». Тогда же должно произойти юридическое объединение медиаактивов. Причем «Студия 41» формально сохранит юрлицо, но штат сотрудников будет числиться на партнерах. Интернет-канал ЕТВ, которым так же как и «41» руководит Владимир Злоказов, в объединении участвовать не будет.

Сотрудники телеканала «Студия 41» (они попросили не называть фамилий) подтвердили, что переезд запланирован на март. По их информации, каждый канал сохранит свое место вещания, бренды останутся прежними. Но команда «Студии 41» опасается сокращений. Перед новым годом в медиасообществе Екатеринбурга обсуждалось увольнение порядка 30 сотрудников «Студии 41» и ЕТВ – это связывали с переходом на цифровое вещание и отсутствием рекламных заказов. Тогда же говорили, что весной сокращения продолжатся. Сотрудников «четверки» поставили в известность о скором объединении, но подробностей того, как будет выстраиваться работа, они пока не знают.

Руководитель «4 канала» Элеонора Расулова прокомментировала e1.ru, что формального соединения юридических лиц не будет, но подтвердила, что речь идет об изменении собственника «41 канала». По ее словам, увольнений не будет. Прояснить подробности РИА «Новый День» не удалось – Владимир Злоказов и Элеонора Расулова на звонки не отвечают. Добавим, после появления информации об объединении телеканалов в сети появились сообщения о том, что в ближайшем будущем «объединенный» канал пополнится еще одним активом – АТН. Однако эта информация не подтвердилась.

Отметим, «4 канал» на 100% принадлежит ГУП Свердловской области «Монетный щебеночный завод». В базах данных сведений о юрлицах в числе владельцев «Студии 41» указан Станислав Чернецкий, сын экс-мэра Екатеринбурга и члена Совета Федерации. Формально ему принадлежит 5,1%, но через другие компании его доля оценивается в 70%.

В 2019 году администрация Екатеринбурга избавилась от другого медиарупора. Газета «Вечерний Екатеринбург» лишилась муниципального финансирования. Последние десять лет газета жила за счет выигранных тендеров на публикацию нормативных актов администрации города. Но в этом году одно из старейших изданий города «отрезали» от бюджета.

Екатеринбург, служба информации

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