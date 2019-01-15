У главного промэрского телеканала Екатеринбурга забрали заказ на программу о городских чиновниках

Программа «Открытая студия», рассказывающая о достижениях чиновников Екатеринбурга, больше не будет выходить на телеканале «Студия-41». По итогам аукциона новым получателем денег из бюджета должен стать «Крик-ТВ».

На сайте госзакупок появился протокол проведения электронного аукциона по выбору телекомпании, освещающей работу городских чиновников и депутатов. Последние годы этим занимался канал «Студия-41», где выходила программа «Открытая студия». Однако в этом году победителем аукциона стал «Крик-ТВ» (Телекомпания «Резонанс»). Заявки подавали три участника: «Резонанс», «Екатеринбург-ТВ» и ВГТРК. «Резонанс» (канал «Крик») дал наименьшую цену. Примечательно, что администрация Екатеринбурга за 49 телепрограмм, которые должны выйти в течение года, готова была заплатить почти 4,5 млн рублей. «Крик-ТВ» снизил цену до 2,8 млн, заявка «Екатеринбург-ТВ» была ненамного выше – 2,877 млн рублей. Годом ранее «Студия-41» была единственным участником и цену не снижала.

Гендиректор «41-канала» Владимир Злоказов в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» отметил, что это событие на делах компании никак не скажется, к такому были готовы.

Причем перед Новым годом в медиасообществе Екатеринбурга обсуждалось увольнение порядка 30 сотрудников «Студии 41» и ЕТВ – это связывали с переходом на цифровое вещание и отсутствием рекламных заказов.

«Крик-ТВ» еще в 2015 году выиграл контракт на освещение деятельности органов госвласти Свердловской области на сумму 32,9 млн рублей. Новость произвела настоящий фурор в медиасреде, поскольку, как правило, все аукционы выигрывает «Областное телевидение». Однако сначала заявку «Крик-ТВ» отклонили, а потом эту закупку и вовсе отменили. Гендиректор телекомпании «Резонанс» Евгений Губко уверен, что на этот раз история не повторится, протокол уже опубликован. Губко в разговоре с корреспондентом «Нового Дня» отметил, что поучаствовать в аукционе было непросто – его (как и в предыдущие годы) опубликовали за пару дней до Нового года, в разгар корпоративов, а к 9 января, первому рабочему дню, уже надо было все необходимые документы предоставить.

Уточнить в мэрии Екатеринбурга, точно ли контракт достанется победителю аукциона, не удалось – замглавы по информационной и внутренней политике Анатолий Гагарин оказался недоступен для комментариев.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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