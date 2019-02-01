Мэрия Екатеринбурга может отказаться от «Крик-ТВ» из-за несоблюдения условий контракта

Телеканал «Крик-ТВ», выигравший конкурс на съемки программы «Открытая студия», может остаться без муниципального контракта. Юристы мэрии при изучении документации победителя обнаружили, что технические возможности телекомпании не соответствуют условиям закупки, сообщил РИА «Новый День» вице-мэр по информационной политике Анатолий Гагарин. Он не исключил, что администрации города придется назначить новый аукцион для телевизионных СМИ.

Как выяснилось, «Крик-ТВ» (телекомпания «Резонанс») не входит в так называемый мультиплекс – пакет бесплатных и общедоступных для жителей Урала телеканалов. А это обязательное условие для участников, заявившихся на производство программ для освещения работы городских чиновников. При этом на электронные торги автоматически допускаются все зарегистрированные СМИ, поэтому теоретически «Резонанс» имел право участвовать в данном конкурсе.

Напомним, «Крик-ТВ» обошел других участников аукциона, «Екатеринбург ТВ» и ВГТРК, за счет существенного снижения цены контракта. Администрация Екатеринбурга за 49 телепрограмм, которые должны выйти в течение года, готова была заплатить почти 4,5 млн рублей. «Крик-ТВ» предложил всего 2,8 млн, и по закону чиновники были обязаны объявить телеканал победителем.

«Мы предложили им заключить договор. Но сможет ли «Крик-ТВ» технически выполнить условия контракта, большой вопрос. Сейчас ждем решения юристов по этому поводу», – отметил Анатолий Гагарин.

Добавим, что в предыдущие годы программа «Открытая студия» выходила на «41-канале», который регулярно выиграл конкурс на информационное сопровождение администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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