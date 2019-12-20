Высокинский снова будет печатать «Вечерний Екатеринбург»

Администрация Екатеринбурга возобновит выпуск газеты «Вечерний Екатеринбург». В мэрии заявили, что с сегодняшнего дня городские власти вернули себе это издание.

Указывается, что газета вернулась в распоряжение муниципалитета без финансовых затрат, но никакие подробности сделки не раскрываются. В пресс-службе администрации заявили, что вопросы по тиражу, периодичности и прочие будут решаться в следующем году, наполнение администрация обещает обсуждать с гордумой.

Напомним, газета «Вечерний Екатеринбург» выпускалась с 1957 года, в начале января этого года она резко сократила печатный тираж и изменила график выходов номеров, затем ее лишили муниципального финансирования. В беседе с корреспондентом РИА «Новый День» главред издания Лев Кощеев пояснил, что последние десять лет газета жила за счет выигранных тендеров на публикацию нормативных актов администрации города. «В начале января мы узнали, что произошло резкое изменение политики мэрии. В 2019 году мы этих денег не получим», – комментировал он. Газету закрыли, у администрации Екатеринбурга появится новый официальный рупор ‒ мэр Александр Высокинский учредил издание «Екатеринбургский вестник», где публикуются нормативные акты.

А после мэрия сделала попытку издать еще одно СМИ, «Вестник пенсионера». Свет увидели два выпуска, третий готовился. Но затем депутаты возмутились тем, что они деньги на такие расходы не согласовывали. Отметим, первый выпуск газеты «порадовал» неимоверным количеством ошибок, включая слово «Песионер» на колонтитулах и перепутанные фотографии спикеров. В администрации пока не раскрывают, кто будет руководить газетой, дозвониться до экс-директора Кощеева не удалось.

Екатеринбург, служба информации

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