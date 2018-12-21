Проект квартала с будущим собором Екатерины выставлен на общественное обсуждение (КАРТЫ)

В Екатеринбурге начались общественные обсуждения проекта планировки территории в границах улиц Ельцина – Набережной Рабочей Молодежи – Октябрьской площади, иными словами – квартала, где планируется построить храм святой Екатерины.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации Екатеринбурга, обсуждения продлятся до 18 января. Графические материалы по проекту выставлены на официальном сайте мэрии в электронном виде и в печатном – в холле 2 этажа городской ратуши.

На чертежах видно, что прямо перед собором будет стоять статуя святой Екатерины. Сзади за зданием расположатся трансформаторная подстанция и площадка для мусора. Автостоянка для служителей собора и экскурсионных автобусов будет на другой стороне улицы Ельцина, перед административным зданием, где раньше располагалось уральское полпредство. Отметим, что она почти всегда забита и сейчас – там нередко стоят машины посетителей областного правительства.

Фонтан и амфитеатр на театральной площади планируется сохранить. Добавим, что сам проект собора на обсуждение не выносится.

Напомним, по новым правилам общественные обсуждения проходят заочно. Свои предложения и замечания горожане могут написать на официальном сайте (обсуждения.екатеринбург.рф); отправить письмо в городской департамент архитектуры по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, к. 245; расписаться в книге учета посетителей экспозиции проектов в кабинете администрации № 259 (в рабочие дни, в рабочее время).

Как уже сообщал «Новый День», вопрос строительства храма святой Екатерины в городе обсуждается уже много лет. Но в этом году место для него было выбрано окончательно: храм построят на площади у театра драмы. На областном градсовете 18 сентября губернатор Евгений Куйвашев объявил, что строительство храма должно начаться уже в этом году. Заявление губернатора тогда поддержал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Он довольно долго перечислял, сколько храмов было построено в зарубежных городах, пока «екатеринбуржцы пруды обнимали». Напомним, при обсуждении предыдущего варианта размещения храма – в акватории Городского пруда – дошло до оскорбительных высказываний в адрес горожан: Евгений Куйвашев назвал противников строительства «общественными террористами». Облик храма впервые был представлен на сайте областного минстроя в августе этого года.

Екатеринбург, служба информации

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