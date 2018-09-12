Куйвашев объявил при избранных СМИ о начале строительстве Храма-на-Драме, забыв, что еще нет разрешения

Сегодня губернатор Евгений Куйвашев на заседании областного градсовета объявил о том, что строительство храма святой Екатерины должно начаться уже в этом году.

Как сообщил РИА «Новый День» один из присутствовавших на мероприятии, заявление губернатора поддержал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Он довольно долго перечислял, сколько храмов было построено в зарубежных городах, пока «екатеринбуржцы пруды обнимали». Тем не менее, планы по началу строительства уже в этом году вызвали некоторое недоумение у самих исполнителей. Например, гендиректор ООО «Храм святой Екатерины» Владимир Пузанков напомнил, что разрешение на строительство культового сооружения еще не получено.

На этом странности не закончились. Перед тем, как дать слово архитекторам – членам совета, в резиденции отключили трансляцию в зале для СМИ. Добавим, что вообще на совет попали не все желающие: департамент информполитики открытую аккредитацию не проводил. Некоторые избранные журналисты получили персональное приглашение перед самым началом мероприятия. В ДИПе сообщили, что «упущения связаны с ограничением по времени на подготовку и обещали разобраться». Добавим, что попытки аккредитоваться на градсовет предпринимались СМИ еще со вчерашнего вечера, однако ни тогда, ни сегодня утром ДИП на запросы о возможности посещения градсовета не отвечал.

Тем не менее, «Новому Дню» удалось выяснить, что замечания к проекту Храма-на-драме у членов градсовета были. Например, эксперты-архитекторы высказали мнение, что сама архитектура храма могла бы быть более современной. В том числе потому, что византийский стиль, который фигурирует в последнем варианте проекта, дает историческую отсылку ко временам феодальной раздробленности Руси, а потому такой храм будет странно смотреться в виде символа единения всего населения. Общественник Олег Букин единственный из членов совета заявил, что место у Театра драмы изначально выбрано неправильно, а кроме того, необходимо рассматривать такие крупные проекты с самым широким учетом мнения городской общественности. Глава администрации Александр Якоб отметил, что было бы лучше рассматривать на сегодняшнем совете не только храм, а концепцию развития всей набережной в целом, это бы успокоило горожан, которые переживают за сохранение прогулочной зоны.

Напомним, ранее градсовет несколько раз переносили. До этого по заказу ООО «Храм святой Екатерины» государственную историко-культурную экспертизу земельного участка под храм провел аттестованный эксперт Вадим Мосин из Челябинска. Он пришел к выводу, что исследуемый участок к началу ХХI века полностью утратил свой исторический облик на начало ХХ века. «На территории исследуемого участка нет ни одного объекта культурного наследия», – говорится в его заключении. Вообще же история вокруг проекта храма во славу святой Екатерины тянется уже много лет. Сменился губернатор, сменился правящий архиерей, несколько раз менялось местоположение храма, не меняется только одно: власти не желают открыто обсуждать этот проект с горожанами, все решается в кулуарах. При обсуждении предыдущего проекта храма – Храма-на-пруду дошло до оскорбительных высказываний в адрес горожан: Евгений Куйвашев назвал противников строительства «общественными террористами».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.09.18

«Ростелеком» объяснил временную неработоспособность екатеринбургских сайтов. / В Екатеринбурге элитную гимназию закрыли на карантин из-за менингита. / В Каменске-Уральском убита 10-летняя девочка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»