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Пятница, 31 августа 2018, 13:05 мск

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Эксперты: на месте будущего храма-на-драме ничего исторически ценного нет

На берегу Городского пруда, где планируется строительство храма святой Екатерины, не нашли ничего исторически ценного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», этим летом по заказу ООО «Храм святой Екатерины» государственную историко-культурную экспертизу земельного участка под храм провел аттестованный эксперт Вадим Мосин из Челябинска. Заключение размещено на официальном сайте областного управления охраны объектов культурного наследия.

В нем говорится, что участок расположен в историческом центре города, поэтому изыскания проводились с целью обнаружения культурного слоя старше 100 лет. Однако ничего старинного эксперту обнаружить не удалось. «В последних десятилетиях ХХ века вся историческая застройка участка была снесена полностью… исследуемый участок к началу ХХI века полностью утратил свой исторический облик на начало ХХ века. На территории исследуемого участка нет ни одного объекта культурного наследия», – говорится в документе. Было также пробурено несколько шурфов. Но и там «культурного слоя и археологических предметов старше 100 лет в стратиграфических колонках разрезов не выявлено».

Напомним, сначала спонсоры – РМК и УГМК – планировали построить храм прямо на акватории Городского пруда. Но после полугода ожесточенных споров и массовых «обнимашек» пруда губернатор Евгений Куйвашев в октябре внезапно объявил о новом месте для собора святой Екатерины. Выбор пал на площадку около Театра драмы. Ради строительства храма областной минстрой дал разрешение на изменение правил застройки на этом участке. В середине августа Минстрой представил эскизы нового проекта. На 16 августа был назначен градсовет при губернаторе, но в последний момент он был отменен. Когда он теперь состоится – неизвестно даже самим рядовым членам совета.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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