Запоминаем: теперь храм-на-суше

В Екатеринбурге как будто бы поставлена точка вокруг одной из самых горячих тем этого года – речь, конечно, о выборе места для строительства храма святой Екатерины, который все последние месяцы позиционировался как храм-на-воде. Еще на этапе подготовки к строительству собор, призванный объединять, собирать людей, уральцев разобщил. Одни настаивали на том, что строить надо на Исети и только там, другие – что стоит поискать другое место, третьи – что храм вообще не нужен, лучше вложиться в развитие детского спорта, образования, здравоохранения.

История имеет свойство повторяться, и те, кто следили за скандалом вокруг строительства храма, без труда могли отследить аналогии с тем, что происходило каких-то семь лет назад. Тогдашний архиерей Викентий тоже настаивал на строительстве церкви святой Екатерины, получив поддержку в лице только-только назначенного губернатора Александра Мишарина. Причем аргументы у сторонников храма в те годы были повесомее – восстановление исторической справедливости и возведение церкви на том месте, где она стояла до прихода большевиков. Но, как мы помним, проект не спасли ни паломнические туры для журналистов с первой леди региона Инной Мишариной, ни радикальная риторика Викентия, который грозил небесными карами противникам храма до седьмого колена . Протестный митинг, собравший рекордное число человек с учетом тематики – 4 тысячи участников , проходил при поддержке мэрии, в том числе – информационной (чем тогда пеняли «серому дому» сторонники восстановления храма). Но глас народа был услышан. Даже протоиерей Всеволод Чаплин призывал людей к спокойствию и диалогу. «В данной ситуации важно положить начало диалогу между всеми слоями горожан: и теми, кто выступает за воссоздание храма и теми, кто этому противится», – говорил он тогда нашему агентству.

Но диалога как-то не сложилось, Викентий, обвинивший журналистов в том, что его пытаются сместить , через год был отправлен на новое место – митрополитом в Среднюю Азию, спустя полгода закончилась и губернаторская карьера Александра Мишарина, в Екатеринбургской епархии появился новый глава – владыка Кирилл, а тема с храмом на какое-то время поугасла.

Однако поставленная когда-то задача не была выполнена Викентием, а потому ее переадресовали Кириллу: воссоздать в Екатеринбурге храм в честь святой покровительницы города, причем не у черта на куличках, а в центре города. В этом мнения и архиеерев, и политэлит, и спонсоров сошлись. Ясно, дважды наступать на грабли с площадью Труда было бы бессмысленно, потому был выбран новый вариант – пруд. Причем никакой взвешенной аргументации, почему именно на воде, никто из сторонников строительства не приводил. Все сводилось к тому, что храм должен быть и должен быть в центре. Но если логика инициаторов строительства подсказала новое место, то почему-то о новой риторике не позаботился никто. Семь лет назад горожан, недовольных строительством храма, называли богоборцами и грозили неестественной смертью, сегодня стали оскорблять, называя «общественными террористами» и «моральными дивергентами». Естественно, без малейшего намека на компромиссы и диалог. Так продолжалось несколько месяцев – и вдруг все поменялось. Комитет по защите пруда взял паузу, а губернатор Евгений Куйвашев, еще пару месяцев назад не гнушавшийся резкими высказываниями в адрес противников, представил новую позицию властей и клириков – у храма будет другое место.

Это, конечно, немало удивило всех, кто наблюдал за развитием скандала, ведь, как сказал глава региона, «решение обратиться к вам (к медным олигархам Игорю Алтушкину и Андрею Козицыну) с предложением рассмотреть иную площадку для строительства храма святой Екатерины я принял еще весной». А раньше не сделал этого, потому что «было бы некорректным делать такие заявления в ходе избирательной кампании». Можно подумать, что называть противников стройки на пруду «общественными террористами» в ходе предвыборных дебатов было корректно.

Но так или иначе, теперь градостроительному совету Екатеринбурга предстоит рассмотреть новый вариант – площадку у Театра драмы. Есть мнение, что изначально это место и было желаемым, а скандал с водоемом был раздут намеренно, чтобы горожане, поверившие в то, что власти и церковь идут на компромисс, приняли это решение спокойно и не пошли бы обнимать скверик у Октябрьской площади. Правда, гарантий, что новое место не вызовет нареканий у екатеринбуржцев, никто не даст.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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