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  2. 15 Ноябрь 2017

В Екатеринбурге изменят правила застройки ради храма-на-драме

В Екатеринбурге изменят правила застройки ради храма-на-драме

По просьбе ООО «Храм Святой Екатерины» в Екатеринбурге поменяют правила застройки. В минстрое уже готовится проект соответствующих изменений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ООО «Храм Святой Екатерины» направило в минстрой Свердловской области обращение, суть которого не раскрывается. Однако, очевидно, речь идет о согласовании размещения одноименного храма, который сначала планировали установить на акватории городского пруда, но, по последней информации, возведут близ Театра драмы. Минстрой после обращения выпустил приказ «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург».

«Проект внесения изменений в Правила землепользования [...] подготовлен на основании приказа Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 09.11.2017 № 1164-п и включает в себя предложение об установлении в границах территории по улице Бориса Ельцина территориальной зоны ЦС-5 (зона объектов религиозного назначения). Настоящим проектом предлагается внести изменения в карту градостроительного зонирования муниципального образования «город Екатеринбург» в составе Правил в отношении фрагмента № 50», – уточняется в документации, основательно запрятанной на портале правовой информации.

Новый День: В Екатеринбурге изменят правила застройки ради храма-на-драме
Фото с сайта pravo.gov66.ru

Екатеринбург, служба информации

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