В мэрии объявили конкурс по архитектурной концепции храма-на-драме: призовой фонд миллион рублей

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о проведении конкурса на разработку архитектурно-планировочной концепции собора во имя святой великомученицы Екатерины. Строить храм будут у Театра драмы. Победителям обещают денежное вознаграждение.

«Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга провести конкурс на разработку архитектурно-планировочной концепции развития территории в границах улицы Бориса Ельцина – продолжения улицы Боевых Дружин – Октябрьской площади – набережной Рабочей Молодёжи с размещением Собора во имя Святой Великомученицы Екатерины в городе Екатеринбурге с 20.02.2018 по 30.04.2018», – говорится в подписанном постановлении. Партнер конкурса – ООО «Храм Святой Екатерины».

Конкурс будут проводить в два этапа. Желающие принять в нем участие должны отправить сканированную копию заявки и портфолио по адресу idea@ekadm.ru до полудня 12 марта. 14 марта жюри, членов которого утвердит администрация города, определится со списком финалистов первого этапа. Прошедшие во второй тур получат от организатора эскизный проект храма, схему территории с обозначением границ проектирования, схему перспективного развития объектов улично-дорожной сети на улице Бориса Ельцина, а заодно паспорта объектов культурного наследия на улице 8 Марта и набережной Рабочей Молодежи и топографический план территории в масштабе 1:500, после чего должны будут разработать свои конкурсные проекты.

Работы жюри оценит 25 марта. Призовой фонд от «Храма святой Екатерины» составляет один миллион рублей, количество премий будет не более трех. Победитель получит 600 тысяч, за второе место дадут 300 тысяч, за третье – 100 тысяч.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.02.18

В Екатеринбурге возбуждены еще два уголовных дела по фальшивым пропискам первоклассников. / В Екатеринбурге кафе «Суши Wok» закрыли из-за антисанитарии. / «Уралаэрогеодезии» отключили тепло и горячую воду – у предприятия огромные долги (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»