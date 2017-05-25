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Екатеринбург

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Публикации за 25.05.17

УГМК, РМК, Уралмаш и «Сима-лэнд» вступили в фонд, которого нет (СКРИНЫ)

УГМК, РМК, Уралмаш и «Сима-лэнд» вступили в фонд, которого нет (СКРИНЫ)

В екатеринбургских СМИ все чаще фигурирует новый благотворительный фонд – святой Екатерины, созданный в этом году. О том, чем занимается структура, какие цели декларирует, и почему по документам фонда нигде нет, в материале NDNews.ru.

О том, что в Екатеринбурге появился в фонд в честь святой покровительницы города, стало известно этой весной – тогда на улицах появилась первая реклама предприятия. СМИ впервые заговорили о фонде, когда в Екатеринбург была организована доставка благодатного огня на Пасху (впрочем, как и во все прежние годы). Затем – как об одном из организаторов привоза на 9 Мая популярных исполнителей.

На сайте структуры о самом фонде информации крайне мало. Нет ни , ни подробной информации о том, кто и зачем создал его. «Фонд святой Екатерины создан в апреле 2017 года группой представителей крупного бизнеса Екатеринбурга в ответ на призыв митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла ко «всем добрым людям, небезразличным к судьбе города, объединиться и внести свою посильную лепту в прекрасную плеяду добрых дел». Инициаторами и учредителями фонда стали крупнейшие компании региона, возрождающие и продолжающие традиции российского меценатства на Урале», – говорится на сайте.

В списке учредителей и партнеров фонда (без разделения на то, кто учредитель, а кто – партнер) числятся: РМК, УГМК, УЗТМ, «Синара», УБРиР, «Кольцо Урала», ГК «Премьер», ЧТПЗ, «Мотив», «Таганский ряд», «Сима-лэнд», ЕТПК, «Хайятт», «Максим Демидофф» («Уральская ювелирная компания»).

Например, в пресс-службе УЗТМ NDNews.ru пояснили, что завод стал одним из учредителей фонда. «Цель партнерского проекта – поддержка общественных инициатив и продвижение Екатеринбурга, как духовной и культурной столицы Урала», – сказали нашему корреспонденту на заводе. Однако отказались сообщить о своей доле в уставном капитале фонда святой Екатерины, отметив, что фонд позднее самостоятельно примет решение о публикации таких сведений.

Интересно, что ни в реестре некоммерческих организаций Минюста РФ, ни в базе «Контур. Фокус», ни в базе ЕГРЮЛ нет информации о Фонде святой Екатерины, зарегистрированном в Свердловской области.

Новый День: УГМК, РМК, Уралмаш и ''Сима-лэнд'' вступили в фонд, которого нет (СКРИНЫ)

Организации с подобным названием встречаются, но в других регионах. В частности, в Санкт-Петербурге, в Ростове-на-Дону, в Омске и в Крыму. Со списком учредителей, перечисленных на сайте екатеринбургского Фонда святой Екатерины, совпадений нет.

Новый День: УГМК, РМК, Уралмаш и ''Сима-лэнд'' вступили в фонд, которого нет (СКРИНЫ)

Из зарегистрированных в Свердловской области компаний с подобным названием есть только ООО «Храм святой Екатерины», которое было создано в феврале прошлого года. Директором его числится Владимир Пузанков (глава ГК «Премьер»), а учредителями, 50 на 50, – ЗАО «Русская медная компания» и глава УГМК Андрей Козицын. Среди основных видов деятельности этого ООО – строительство жилых и нежилых зданий, разборка и снос зданий, расчистка территории строительной площадки, производство земляных, электромонтажных, кровельных, санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, а также работы гидроизоляционные, бетонные и железобетонные, работы по монтажу стальных строительных конструкций, работы каменные и кирпичные, работы по сборке и монтажу сборных конструкций.

Новый День: УГМК, РМК, Уралмаш и ''Сима-лэнд'' вступили в фонд, которого нет (СКРИНЫ)

У фонда же, если верить сайту, иные цели. В частности, он декларирует «объединение социально активных горожан, чья деятельность направлена на утверждение и продвижение Екатеринбурга в качестве духовной и культурной столицы Урала», «подготовку к празднованию 300-летия Екатеринбурга в 2023 году», «поддержку городских общественных инициатив и проектов культурной, духовной и просветительской направленности».

Добавим, что директором Фонда святой Екатерины стал руководитель свердловского информагентства АПИ Александр Андреев.

Новый День: УГМК, РМК, Уралмаш и ''Сима-лэнд'' вступили в фонд, которого нет (СКРИНЫ)

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 25.05.17

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