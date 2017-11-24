Минстрой дал разрешение на изменение правил застройки ради храма-на-драме

Министерство строительства Свердловской области разрешило ООО «Храм Святой Екатерины» сделать проекты межевания и планировки территории набережной у городского пруда в Екатеринбурге под собор Святой Екатерины (который ранее называли храм-на-воде). Соответствующий приказ размещен на сайте минстроя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ООО «Храм Святой Екатерины» ранее направляло в правительство региона обращение с просьбой согласовать размещение одноименного храма на улице Бориса Ельцина, рядом с драмтеатром. Изначально объект культа планировали построить в акватории Городского пруда на насыпном острове, но этому воспротивилась общественность и в планы РПЦ пришлось внести коррективы. Минстрой после обращения выпустил приказ «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург». До конца года министерство строительства будет принимать замечания и предложения от горожан.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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