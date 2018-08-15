Градсовет по храму-на-драме все же состоится. Минстрой представил рендеры (СКРИНЫ)

Градсовет при губернаторе все-таки соберется завтра, 16 августа, чтобы рассмотреть эскизные проекты храма святой Екатерины возле Театра драмы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», материалы к заседанию сегодня во второй половине дня были размещены на сайте минстроя, в разделе градсовета. До этого раздел несколько дней был недоступен.

Заседание начнется в 16:00 с выступлений губернатора Евгения Куйвашева и митрополита Кирилла. Затем с основными докладами выступят гендиректор ООО «Храм Святой Екатерины» Владимир Пузанков и гендиректор ООО «АПМ-1» Владимир Руднев. Для обсуждения приглашены сити-менеджер Александр Якоб, известные архитекторы Григорий Мазаев, Михаил Вяткин, Сергей Алейников.

Напомним, сначала спонсоры – РМК и УГМК – планировали построить храм прямо на акватории Городского пруда. Но после полугода ожесточенных споров и массовых «обнимашек» пруда губернатор Евгений Куйвашев в октябре внезапно объявил о новом месте для собора святой Екатерины. Выбор пал на площадку около Театра драмы. Ради строительства храма областной минстрой дал разрешение на изменение правил застройки на этом участке.

Екатеринбург, служба информации

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