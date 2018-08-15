Слух дня: резиденция хочет обсудить храм-на-драме в закрытом режиме

Подготовка к строительству храма святой Екатерины возле Театра драмы по-прежнему остается темой, к которой допущены только избранные.

Так, до сих пор неизвестно, когда состоится заседание градсовета при губернаторе, посвященное этой теме. Сначала оно, по данным источников «Нового Дня», было назначено на 7 августа, но потом перенесено на 16 августа из-за изменений в графике губернатора. Тем не менее, сейчас в рубрике анонсов на завтра на сайте областного правительства никаких сообщений о проведении градсовета нет. Более того – с сайта областного минстроя вообще полностью исчез раздел, посвященный архитектурно-градостроительному совету при губернаторе.

В департаменте информполитики конспирологические теории опровергают, сообщая, что если будет заседание – то будет и анонс, и аккредитация СМИ.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.08.18

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