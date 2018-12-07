В Екатеринин день митрополит напомнил: «Предки строили сначала храмы, а потом – заводы»

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл призвал жителей уральской столицы брать пример с предков и в очередной раз намекнул на необходимость скорейшего строительства храма святой Екатерины, день памяти которой РПЦ отмечает сегодня, 7 декабря.

«Владыка подчеркнул, что наши предки всегда перед тем, как начинали важное дело, прежде обращались к Богу, думали о возведении дома Божиего, а уже потом строили дома или заводы. Как, например, было при основании Екатеринбурга: благочестивые предки поставили храм Божий и посвятили его святой Екатерине. И с тех пор эта великомученица стала покровителем уральской столицы и всего региона», – цитирует митрополита Кирилла пресс-служба Екатеринбургской епархии. «Нужно оставить наш город красивым для тех, кто придет после нас. Нужно оставить наш город замечательным, таким, чтобы хотелось приезжать и видеть настоящую красоту, а не безликость или все то, что затмевает не только внешний, но и внутренний взор», – призвал владыка Кирилл.

В эти минуты в Свято-Троицком соборе проходит праздничная литургия, по окончании ее начнется городской крестный ход.

Напомним, ежегодно в этот день епархия поднимает вопрос строительства храма святой Екатерины. В этом году место для него было выбрано окончательно: храм построят на площади у театра драмы. На областном градсовете 18 сентября губернатор Евгений Куйвашев объявил, что строительство храма должно начаться уже в этом году. Заявление губернатора тогда поддержал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Он довольно долго перечислял, сколько храмов было построено в зарубежных городах, пока «екатеринбуржцы пруды обнимали». Как уже сообщал «Новый День», история вокруг проекта храма во славу святой Екатерины тянется уже много лет. Сменился губернатор, сменился правящий архиерей, несколько раз менялось местоположение храма, не меняется только одно: власти не желают открыто обсуждать этот проект с горожанами, все решается в кулуарах. При обсуждении предыдущего проекта храма – в акватории Городского пруда – дошло до оскорбительных высказываний в адрес горожан: Евгений Куйвашев назвал противников строительства «общественными террористами». Визуальный облик храма впервые был представлен на сайте областного минстроя в августе этого года.

Екатеринбург, служба информации

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