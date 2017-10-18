Комитет Городского пруда зовет екатеринбуржцев на «победные обнимашки»

Комитет Городского пруда празднует победу и приглашает екатеринбуржцев снова обняться – теперь уже на радостях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня комитет распространил заявление, в котором говорится: «Сегодня озвучено официальное заявление губернатора Свердловской области о решении перенести строительство храма с акватории Городского пруда на площадку возле театра драмы. Начатая ровно год назад борьба за сохранение Городского пруда от застройки выиграна. И это наша общая победа!». Чтобы отпраздновать ее, общественники приглашают всех желающих встретиться сегодня в 20:00 на берегу пруда, на площадке Горького – Первомайская, «поговорить о планах на будущее и просто обняться».

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев, еще пару месяцев назад не гнушавшийся резкими высказываниями в адрес противников, представил новую позицию властей и клириков – у храма будет другое место, у Театра драмы.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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