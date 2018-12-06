Верующие отметят день покровительницы Екатеринбурга крестным ходом

В пятницу, 7 декабря, в Екатеринбурге пройдет традиционный крестный ход, посвященный небесной покровительнице города – святой великомученице Екатерине.

Шествие православных горожан начнется ориентировочно в 11:30 сразу после богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе. Верующие пройдут по улицам города до часовни на площади Труда. Возглавит крестный ход митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

«В молитвенном шествии примут участие духовенство, прихожане храмов митрополии, казаки Оренбургского казачьего войска, учащиеся Свято-Симеоновской православной гимназии и воскресных школ епархии, их родители и педагоги, семинаристы, студенты Миссионерского института, воспитанники военно-патриотических клубов и объединений», – сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Участники крестного хода пронесут икону святой Екатерины с частицами ее мощей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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