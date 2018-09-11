Градсовет по Храму-на-драме состоится завтра, но его опять закроют от СМИ

Губернатор Евгений Куйвашев назначил очередное заседание градсовета, где должны будут обсудить проект храма святой Екатерины.

Как сообщили РИА «Новый День» в минстрое, заседание пройдет завтра в 13-00 в резиденции главы региона. Но, похоже, журналистов туда опять не пустят. Руководитель приемной ДИПа Ольга Серкова-Холмская заявила, что информацией об аккредитации на градсовет не располагает, и посоветовала обратиться к замдиректора ДИПа Юлии Прытковой или начальнику управления информационного сопровождения Сергею Симакову. Оба этих сотрудника ни на городские, ни на мобильные телефоны не отвечают.

Напомним, ранее сообщалось, что градсовет состоится 16 августа, но этого не произошло, как было заявлено – из-за плотного графика губернатора. При этом материалы к заседанию впервые были размещены на сайте минстроя 15 августа во второй половине дня, в разделе градсовета. До этого раздел несколько дней был недоступен.

Завтрашнее заседание начнется в 13:00 с выступлений губернатора Евгения Куйвашева и митрополита Кирилла. Затем с основными докладами выступят гендиректор ООО «Храм Святой Екатерины» Владимир Пузанков и гендиректор ООО «АПМ-1» Владимир Руднев. Для обсуждения приглашены сити-менеджер Александр Якоб, известные архитекторы Григорий Мазаев, Михаил Вяткин, Сергей Алейников.

Напомним, история вокруг проекта храма во славу святой Екатерины тянется уже много лет. Сменился губернатор, сменился правящий архиерей, несколько раз менялось местоположение храма, не меняется только одно: власти не желают открыто обсуждать это проект с горожанами, все решается в кулуарах.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.09.18

На Урале в честь Дня трезвости дети просят забить гвозди в деревянную сигарету. / В Академическом построят еще одну школу. / Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется с 17 сентября. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»