Градсовет по храму-на-драме пройдет за закрытыми дверями

Заседание градсовета при губернаторе, посвященное строительству храма святой Екатерины возле Театра драмы, пройдет за закрытыми дверями – туда не пустят даже журналистов.

Об этом сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики. Кто именно настоял на таком формате – сам губернатор, инвесторы или церковь, – там не ответили. Таким образом, весь ход обсуждения останется тайной.

Напомним, материалы к заседанию впервые были размещены на сайте минстроя вчера во второй половине дня, в разделе градсовета. До этого раздел несколько дней был недоступен. Заседание начнется в 16:00 с выступлений губернатора Евгения Куйвашева и митрополита Кирилла. Затем с основными докладами выступят гендиректор ООО «Храм Святой Екатерины» Владимир Пузанков и гендиректор ООО «АПМ-1» Владимир Руднев. Для обсуждения приглашены сити-менеджер Александр Якоб, известные архитекторы Григорий Мазаев, Михаил Вяткин, Сергей Алейников.

Напомним, история вокруг проекта храма во славу святой Екатерины тянется уже много лет. Сменился губернатор, сменился правящий архиерей, несколько раз менялось местоположение храма, не меняется только одно: власти не желают открыто обсуждать это проект с горожанами, все решается в кулуарах.

Прежний архиерей Викентий настаивал на строительстве церкви святой Екатерины на историческом месте – нынешней площади Труда, получив поддержку в лице только-только назначенного губернатора Александра Мишарина. Причем аргументы у сторонников храма в те годы были повесомее – восстановление исторической справедливости и возведение церкви на том месте, где она стояла до прихода большевиков. Но население проект не поддержало. Протестный митинг, собравший рекордное число участников с учетом тематики – 4 тысячи человек, проходил при поддержке мэрии, в том числе – информационной. Тема на время поутихла, а митрополит Викентий отправился в Узбекистан.

Вновь тема всплыла уже при губернаторе Евгении Куйвашеве и новом митрополите – Кирилле. Было названо новое место: акватория Городского пруда, что и вовсе шокировало горожан. Причем никакой взвешенной аргументации, почему именно на воде, никто из сторонников строительства не приводил. Все сводилось к тому, что храм должен быть и должен быть в центре, а противников идеи начали называть «общественными террористами» и «моральными дивергентами» – без малейшего намека на компромиссы и диалог. Люди нашли выходить на акции «Обними пруд» и писать во все инстанции – от губернатора до президента. Так продолжалось несколько месяцев. И лишь за несколько месяцев до президентских выборов, осенью 2017 года, Евгений Куйвашев представил новую позицию властей и клириков – храм будет стоять у Театра драмы.

Сейчас горожане пытаются понять, каким образом сооружение с площадью основания около 3 000 кв. м будет втиснуто в предназначенное для него место на берегу. Похоже, что только одним – под нож пустят все деревья в расположенном там сквере. Открытое обсуждение, возможно, помогло бы сгладить наиболее острые углы, но история повторяется: все обсуждения вновь проводятся без участия горожан, а значит, можно ждать новых акций протеста.

Екатеринбург, служба информации

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