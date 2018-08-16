В рендере храма-на-драме нашли несоответствие православным канонам (СКРИН)

Храм-на-драме будут строить не по православным канонам – если верить эскизным проектам. Жители Екатеринбурга заметили, что авторы проекта сориентировали алтарь не в ту сторону, которую предписывают религиозные правила.

В Екатеринбурге продолжают обсуждать строительство храма-на-драме – накануне минстрой показал рендеры проекта. Сегодня житель города Вячеслав Земляников в «Фейсбуке» задал вопрос о принципах строительства православного храма: «А почему алтарь на юг смотрит?" Действительно, на картинке четко видно, что алтарь храма во славу покровительницы города Святой Екатерины обращен на юго-восток, что является отступлением от православных канонов.

Алтарь обращают на восток, так как с этой стороны ожидается пришествие Христа (Ев. от Матфея гл. 24:27, «ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого»). Строить храмы, где алтарь ориентирован на восток, учат и в светских учебных заведениях. «Храм разделяется на три основные части: притвор, средняя часть храма и алтарь. Алтарь следует обращать на восток. Путь верующего с запада на восток, от притвора к алтарю, символизирует движение от тьмы к свету, от зла к Христу», – говорится в учебном пособии «Архитектура православных храмов на примере храмов Санкт-Петербурга», авторы Е.Р. Возняк, В.С. Горюнов, С.В. Семенцов (2010 г.).

В этом же пособии указано: «По христианскому канону алтарь должен быть обращен на восток.

Ориентация на восток приходского храма соблюдалась, но были и некоторые отклонения. Так, церковь Преображения Господня на Фарфоровом заводе была обращена на юго-восток. Отклонения в 10-15 градусов вполне допустимы, большие отклонения требовалось согласовывать с церковным руководством».

Добавим, в России есть храмы, где алтарь находится не на восточной стороне, – обычно отклонение от канона связано с тем, как архитекторы смогли вписать сооружение в окружающую среду.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.08.18

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