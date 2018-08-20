На территории Медгородка построят храм

На территории ОКБ № 1 разрешили построить православный храм.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», участники прошедших в Екатеринбурге общественных слушаний согласились изменить назначение части земельного участка, на котором стоит больница, на зону размещения объектов религиозного назначения.

Такая просьба поступила от общины прихода имени святых Космы и Дамиана.

В протоколе слушаний, опубликованном в газете «Вечерний Екатеринбург», сообщается, что фактически община сложилась еще в 2004 году. Сейчас она арендует помещение в самом здании больницы.

Вопрос о строительстве отдельного храма в Медгородке поднимался уже несколько лет, в 2009 году ООО «СтройРеставрация» разработало проект часовни, рассчитанный на 350 прихожан. Отметим, что алтарь проектируемого храма обращен, согласно канонам, строго на восток. Это удается сделать не всем: например, в последнем варианте проекта храма святой Екатерины алтарь оказался направлен к юго-востоку.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.08.18

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