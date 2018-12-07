Священники – противникам строительства храма-на-драме: «Если они захотят свое мнение выразить, мы будем рады, мы их повенчаем и покрестим»

Старший священник Храма-на-Крови протоирей Максим Миняйло в День святой Екатерины рассказал о строительстве храма в честь покровительницы города. По его словам, дата закладки первого камня пока неизвестна, однако, скорее всего, это произойдет уже в следующем году. «Это вопрос, связанный с согласованиями, как только станет возможным, будет объявлено. К тому же сейчас зима, а в идеале стройку не хотелось бы начинать в такое время», ‒ сказал он.

Он также заявил, что у строительства не так много противников, как кажется. «Я это искренне говорю, не потому что я церковный чиновник. Нет большинства. Один журналист в «Пассаже» сделал эксперимент – ходил и спокойно людей спрашивал, всего несколько человек категорически сказали «нет», ‒ отметил он.

Священник пригласил противников к диалогу. «Те, кто против, мы их будем ждать в этом храме. Он будет построен – это безусловный факт, как солнце встает. А эти люди потом придут в храм, поймут, что это будет замечательное здание, увидят красоту и архитектурную, и художественную, там их будут ждать добрые и приветливые священники. Если они захотят свое мнение выразить, мы будем рады, мы их повенчаем и покрестим. Пожалуйста, мы и сегодня их ждем, приходите ко мне. Пишите в епархию. Если есть предложения хорошие, они должны быть услышаны», ‒ пообещал он.

По его словам, площадка в сквере у Театра драмы ‒ и так компромиссная, поэтому выбирать другую не будут. «Этот разговор может продолжаться бесконечно. Это очень хорошая площадка, да, у этого храма есть своя история уже, его невозведения на историческом месте, на пруду, и сегодняшнее место – место компромисса. Если кто кидает камень в сторону епархии, что она не прислушивается, то нет ‒ вы же видите, что мы с радостью принимаем это место, оно не нами было предложено. Его Александр Эдмундович Якоб предложил губернатору, он выносил на обсуждение градостроительного совета, а там уже профессионалы, архитекторы, специалисты дали добро, а губернатор и мэр поддержали. Церковь благодарит их за эти усилия, молится за них и будущих строителей. Хорошее место», ‒заметил Миняйло.

По его словам, те, кто выступает против храма святой Екатерины, «заряжены на конфликт». «Надо посмотреть другими глазами на ситуацию – вот стадион построили, здания, магазины, я думаю, просто церковь – это святая, особая тема. К сожалению, на этой теме, на конфликте, иногда можно себя проявить. Показаться, что я вообще есть. Так меня не было, никто и не знал, а если я лаю на слона, на саму церковь, я уже где-то в информационном пространстве. Есть определенные технологии, которые применяются, это очевидно. Если человек искренне хотел сделать храм лучше, он будет услышан епархией, губернатором, мэром, теми, кто хочет вложить свои средства. Если это доброжелательная позиция. Если это позиция Бабы Яги, которая против всего, нам сложно останавливаться в этом процессе даже из уважения к одному мнению», ‒ заключил клирик.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Александр Саливанчук

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