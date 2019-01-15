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Вторник, 15 января 2019, 10:11 мск

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Защитники сквера и сторонники храма Екатерины созывают людей на общественные обсуждения

Фото с официального сайта правительства Свердловской области

Сторонники и противники строительства храма в честь святой Екатерины на месте сквера у Октябрьской площади в соцсетях агитируют екатеринбуржцев активнее принимать участие в общественных обсуждениях проекта.

До конца этой недели ‒ 18 января ‒ в мэрии принимают пожелания горожан по этому вопросу. Высказаться можно двумя способами. Во-первых, на официальном портале Екатеринбурга в разделе «Обсуждения», для этого надо иметь регистрацию на портале госуслуг.

Во-вторых, можно прийти в мэрию лично ‒ в кабинете № 259 ежедневно по будням с 09:00 до 18:00 все желающие могут записать свое мнение в журнале для обсуждения. При себе нужно иметь паспорт с местной пропиской ‒ право на мнение по поводу строительства имеют только екатеринбуржцы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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