Екатеринбуржцам предлагают отправить Куйвашеву открытки с храмом Екатерины и цитатами Путина (ФОТО)

В Екатеринбурге проходит своеобразный опрос горожан. Социологи выясняют мнение жителей о строительстве храма святой Екатерины, который планируют разместить на Октябрьской площади. Сейчас там, напомним, находится сквер. «Жителям города предлагается ответить на три вопроса: «Лично вам больше нужен собор на площади или сквер для прогулок и концертов?"; «Куда вы чаще ходите? В храмы или парки, театры и культурные учреждения». Также горожанам предлагают выбрать, что для них важнее: Екатеринбург как религиозный центр или современный комфортный город», ‒ пишет в своем фейсбуке политолог Дмитрий Москвин.

По его словам, опросы анонимные, а роль анкет играют открытки с изображением храма святой Екатерины и цитатами президента Владимира Путина. Строка «Получатель» уже заполнена ‒ открытки отправятся в здание правительства Свердловской области. В них уже даже вклеены марки. Само анкетирование проводили около Главпочтамта. Однако к полудню возле здания опрашивающих не оказалось, передает корреспондент РИА «Новый День». Поэтому пока неизвестно, кто являлся заказчиком опроса.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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