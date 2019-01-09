Земля у Театра драмы уже стала «религиозной». Горожане не возражали, уверяет прокуратура (ДОКУМЕНТЫ)

Прокуратура Екатеринбурга не нашла нарушений законодательства в действиях администрации Екатеринбурга, изменившей назначение земельного участка под сквером у Театра драмы с ТОП-1 (парки) на ЦС-5 (объекты религиозного назначения).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщается в ответном письме защитникам сквера за подписью зампрокурора Екатеринбурга Венеры Курьяковой. «В соответствии с заключением Общественных обсуждений от 26.11.2018 № 74/16/21.17-04 предложений и замечаний по вопросу изменения границ территории общего пользования ТОП-1 (парки, набережные) с установлением территориальной зоны ЦС-5 (зона объекта религиозного назначения) в отношении территории, разрабатываемой для размещения Храма святой Екатерины, расположенной в районе Октябрьской площади – улицы 8 Марта – набережной Рабочей Молодежи, не поступало», – заявили в прокуратуре. Если граждане по-прежнему считают свои права нарушенными, прокуратура предлагает им обратиться в суд, а оснований для прокурорского реагирования, по ее мнению, нет. Таким образом, если верить прокуратуре, передача земли под церковь уже одобрена горожанами, а решение принято.

При этом в заключении, на которое ссылается прокуратура, прямого упоминания об этом участке нет, на что тоже обращают внимание защитники сквера. Но зато в графических материалах к обсуждениям участок, предназначенный под храм, уже окрашен не зеленым цветом (скверы), а фиолетовым – условное изображение территорий под религиозную застройку. Защитники сквера полученным ответом возмущены и намерены подготовить иск в суд.

Напомним, сейчас проходят общественные обсуждения проекта планировки и межевания территории под будущим храмом, которые продлятся до 18 января. Графические материалы по проекту выставлены на официальном сайте мэрии в электронном виде и в печатном – в холле второго этажа городской ратуши. Однако защитники сквера возмущены еще и тем, что почти половина срока обсуждений пришлась на выходные и праздничные дни, когда ратуша была закрыта для посетителей.

Как уже сообщал «Новый День», вопрос строительства храма святой Екатерины в городе обсуждается не первый год. Но в этом году место для него было выбрано окончательно: храм построят на площади у театра драмы. На областном градсовете 18 сентября губернатор Евгений Куйвашев объявил, что строительство храма должно начаться уже в 2018 году, однако этого сделано не было. Заявление губернатора тогда поддержал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Он довольно долго перечислял, сколько храмов было построено в зарубежных городах, пока «екатеринбуржцы пруды обнимали». Напомним, при обсуждении предыдущего варианта размещения храма – в акватории Городского пруда – дошло до оскорбительных высказываний в адрес горожан: Евгений Куйвашев назвал противников строительства «общественными террористами». Облик храма впервые был представлен на сайте областного минстроя в августе этого года.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.01.19

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