Православная активистка – кандидат в депутаты попросила денег у единоверцев

Кандидат в городскую думу от «Справедливой России» по округу № 3, православная активистка Оксана Иванова попросила верующих екатеринбуржцев поддержать рублем ее кампанию.

Обращение к избирателям она разместила на своей странице в соцсети. «Прошу поддержать меня на выборах как христианского политика. Внутри города все в руках ФПГ, желающих контролировать все и вся. На этой поляне в одиночку не справиться. Но если меня поддержат верующие со всей страны, шансы победить и сохранить при этом политическую независимость, гражданскую совесть и христианское достоинство резко возрастают. Евангелие говорит нам, что любая сумма, даже символическая, может быть очень важна и принципиальна. Верю, что не устоит капиталистическое хищничество перед православной соборностью!» – написала Оксана Иванова, указав номер своего избирательного банковского счета.

Напомним, в прошлом году Оксана Иванова выступала за строительство храма святой Екатерины в сквере, а в этом – обвиняла в раскольничестве паству схимника Сергия (Романова). В партии «Справедливая Россия» заявили, что видят в Оксане Ивановой прежде всего многодетную мать, а не православную активистку.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.10.20

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