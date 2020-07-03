В Екатеринбурге идет церковный суд над отцом Сергием – возле митрополии собралась толпа (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня в третий раз проходит церковный суд по делу схиигумена Сергия, который был отстранен митрополитом от богослужений. Предыдущие два заседания не состоялись, так как заштатный клирик не пожелал отвечать на вопросы священнослужителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в эти минуты около здания Екатеринбургской епархии собралось около 50 человек. Это сторонники отца Сергия, которые высказываются в его защиту. В толпе в основном женщины, многие из них молятся. У митрополии также была замечена группа крепких мужчин в черной форме и синих беретах, у них нашивки казачьего общества.

На собрание у епархии также пришла известная в городе православная активистка Оксана Иванова. Она обвинила паству отца Сергия в раскольничестве и заявила, что митрополит Кирилл был прав, применив санкции к схимнику. После этого завязался спор о правилах причащения. Оксана Иванова спросила защитников отца Сергия, используют ли они дезинфекцию при проведении обряда, те ответили, что нет. Затем верующие начали эмоционально обсуждать тему коронавируса.

При этом сам отец Сергий, по всей видимости, снова проигнорировал заседание церковного суда. Как удалось узнать корреспонденту «Нового Дня», схимник сейчас находится в Среднеуральском монастыре. Отметим, что вчера Сергий фактически поставил условие епархии, что он даст объяснения только в присутствии православного блогера Эдуарда Ходоса, который пропагандирует наличие хасидского (хасиды – приверженцы одно из течений в иудаизме) заговора.

Напомним, церковный суд рассматривает дело отца Сергия (в миру Николая Романова) из-за непослушания. В апреле митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл лично выдавал запрет на служение схиигумену, равно как и на ношение наперсного креста, на проведение исповедей, отчиток, а особенно на публичные проповеди – в том числе в интернете. Однако все запреты схимник демонстративно нарушал. В конце концов, монастырь покинула его настоятельница – игуменья Варвара и несколько монахинь, которые не согласны с суждениями отца Сергия.

Схимник в своих видеопроповедях отрицает коронавирус, заявляет о всеобщей чипизации с помощью вакцинации от Covid-19, о тайном мировом правительстве и приходе Антихриста, а также – из последнего – призывает к бойкоту голосования по поправкам в Конституцию России.

Телеведущая Ксения Собчак, приехавшая на Урал снимать документальный фильм об отце Сергии, нашла бывших послушников, содержавшихся в монастыре и, по ее данным, подвергавшихся там побоям. С этими людьми она дважды приезжала в вотчину опального монаха. Второй приезд закончился скандалом: съемочную группу выгнали с территории монастыря, саму журналистку толкнули, а режиссеру из ее команды сломали руку.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 03.07.20

Епархия опубликовала программу Царских дней: крестный ход, концерт, ярмарка – все мероприятия с присутствием паломников. / Площадку под новый зал филармонии огораживают, жилую пятиэтажку готовят к сносу. / В Свердловской области от коронавируса умерли еще семь человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»