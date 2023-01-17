Прокурор запросил для бывшего схиигумена Сергия семь лет колонии

В Москве завершились судебные прения по уголовному делу в отношении бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Николая Романова) и его помощника Всеволода Могучева, которых обвиняют в экстремизме.

В прениях государственный обвинитель попросил суд приговорить бывшего схиигумена к семи годам колонии (по совокупности преступлений, с учетом предыдущего приговора, по которому Романову назначили 3,5 года колонии). Для Всеволода Могучева прокурор запросил пять лет общего режима. Последнее слово подсудимые скажут 25 января в 11-00 (мск). После этого суд удалится для вынесения приговора. Об этом сообщается в телеграм-канале адвокатского бюро «Бабиков и партнеры», которое защищает «отца Сергия».

Напомним, нынешнее уголовное дело бывшего схиигумена – уже второе. 30 ноября 2021 года Романова признали виновным в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Он получил 3,5 года колонии. Приговор пытались оспорить, однако вышестоящая инстанция оставила его в силе. В сентябре 2021 года Романову и его помощнику Всеволоду Могучеву было предъявлено еще одно обвинение – в экстремизме, из-за проповедей, которые были выложены в интернете.

В начале декабря судебный процесс перевели в закрытый режим. Причиной стало ходатайство прокурора Галины Матусевич. Она указала, что сторонники Романова призывают «к проведению различных действий и обрядов, в том числе в отношении председательствующего и иных участников процесса», а также «неоднократно проводили непонятные манипуляции» с автомобилем прокурора.

Среднеуральск, Елена Владимирова

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