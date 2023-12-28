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Четверг, 28 декабря 2023, 10:54 мск

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Патриарх Кирилл одобрил организацию женского монастыря на территории бывшего монастыря отца Сергия

Патриарх Кирилл одобрил открытие на территории скандально известного Среднеуральского монастыря отца Сергия нового монастыря – женского. Решение было принято в среду, 27 декабря, в рамках заседания Священного синода, последнего в уходящем году.

Открывая заседание, патриарх Кирилл сообщил об открытии подворья Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря Нижегородской епархии на территории Екатеринбургской епархии. «В связи с прошением Преосвященного митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, а также рапортом Преосвященного митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия – открыть подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря Нижегородской епархии на территории Екатеринбургской епархии в монастырском комплексе бывшего Среднеуральского женского монастыря (ныне Архиерейское подворье Покрова Пресвятой Богородицы города Среднеуральска Екатеринбургской епархии)», – сказано в решении Синода.

Владыка Евгений в своем телеграм-канале написал по поводу состоявшегося решения следующее: «Новая точка на карте Екатеринбургской епархии – подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Благодарю Святейшего Патриарха и Священный Синод за это решение!»

Екатеринбург, Елена Васильева

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