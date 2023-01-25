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Среда, 25 января 2023, 16:03 мск

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Бывший схиигумен Сергий надеется построить огромный храм, выйдя из колонии

Бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергий (Николай Романов) все еще не потерял надежды построить большой храм.

Об этом он заявил в своем последнем слове, выступая на заседании, где его судят по статье «Экстремизм». «Если будет воля Божия, и я выйду на свободу после гуманного приговора, то постараюсь со своими духовными чадами построить в Санкт-Петербурге храм на две тысячи человек в честь и славу Святой Блаженной Ксении Петербургской. Это и будет мое покаяние», – цитирует Романова адвокатское бюро «Бабиков и партнеры».

Как уже сообщал «Новый День», оглашение приговора бывшему схиигумену Бабушкинский суд Москвы сегодня назначил на 27 января на 12:00 по московскому времени. Во время судебных прений прокурор просил приговорить Николая Романова к семи годам колонии (по совокупности преступлений, с учетом предыдущего приговора, по которому Романову назначили 3,5 года колонии). Для его помощника Всеволода Могучева прокурор запросил 5 лет общего режима.

Нынешнее уголовное дело бывшего схиигумена – уже второе. 30 ноября 2021 года Романова признали виновным в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Он получил 3,5 года колонии. Приговор пытались оспорить, однако вышестоящая инстанция оставила его в силе. В сентябре 2021 года Романову и его помощнику Всеволоду Могучеву было предъявлено еще одно обвинение – в экстремизме, из-за проповедей, которые были выложены в интернете.

Среднеуральск, Елена Владимирова

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Метки / Дело отца Сергия

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