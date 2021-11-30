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Вторник, 30 ноября 2021, 17:28 мск

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Бывший схиигумен Сергий признан виновным по трем статьям УК

Измайловский районный суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Николая Романова).

Бывшего клирика признали виновным в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. «Романов совершил самоуправство... будучи лишенным сана, отлученный от церкви, самовольно проживал в монастыре, склонял ряд лиц, которые воспринимали его лицом, осуществляющим организационно-распорядительные функции, к совершению самоубийства», – цитирует судью ТАСС.

Прокурор требовал для Николая Романова 4 года колонии общего режима. Суд приговорил его к 3,5 годам колонии за призывы к суициду, самоуправство и нарушение права на свободу совести, сообщает ТАСС.

Во время оглашения приговора сторонники Сергия с иконами и молитвами обходили здание суда, несмотря на то, что в Москве сейчас идет снег.

Напомним, «отец Сергий» получил скандальную известность в 2020 году после появления в соцсетях записи его проповедей, в которых он критиковал и церковные, и светские власти. После того, как церковный суд лишил его сана, Сергий в знак протеста перестал поминать в молитвах патриарха и правящего архиерея. Обвинение в склонении к самоубийству появилось после того, как во время беседы с монахинями Сергий спросил их, готовы ли они повторить подвиг преподобной Елены Дивеевской. На видео, размещенном в интернете, Сергий говорит монахиням: «Я благословляю тебя умереть за Россию. Ты умрешь?» Все участницы видео ответили утвердительно.

Бывшего схиигумена арестовали 29 декабря 2020 года. В конце февраля 2021 года ему продлили арест до 28 мая, потом – до конца августа, далее – до февраля 2022 года. Однако его сторонники удерживали Среднеуральский женский монастырь до 14 апреля 2021 года, потом их выселили судебные приставы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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