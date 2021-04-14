Самые преданные сторонники Сергия чуть не бросились под машины: как расселяли Среднеуральский монастырь (ВИДЕО)

Из Среднеуральского женского монастыря, в котором до сегодняшнего дня проживали сторонники опального схимонаха Сергия (Николая Романова), сегодня вывели всех его обитателей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», приставы при поддержке силовиков прибыли в обитель около 6 часов утра. С ними приехали спецтехника МЧС, несколько экипажей скорой помощи, автомобили для перевозки лежачих больных.

Большинство сестер согласились собрать вещи и покинуть территорию без сопротивления. «Значит, на то воля Божья», – сказала нашему агентству одна из монахинь. У стен монастыря уже стояли автобусы, на которых представители министерства общественной безопасности предлагали людям поехать на базу отдыха «Остров сокровищ». Замминистра общественной безопасности региона Александр Клешнин обещал, что люди будут обеспечены трехразовым питанием и всем необходимым и смогут находиться там «столько, сколько надо».

Но, по наблюдениям наших корреспондентов, большинство насельников созвонились со своими близкими и договорились поехать к ним. Паломники разъезжались группами.

Но часть наиболее агрессивных сторонников «отца Сергия» осталась. Они агрессивно высказывались в адрес стоящих в оцеплении сотрудников Росгвардии и кричали, что никуда не поедут. Когда с территории монастыря выезжала машина ППС, одна из монахинь чуть не бросилась под колеса. Когда ворота закрылись окончательно, оставшиеся перед ними насельники монастыря запели молитвы. Как это было – смотрите в нашем видео.

Приставы в монастыре

Напомним, ранее РПЦ через арбитраж признала за собой право собственности на здание храма в Среднеуральском женском монастыре, сейчас идет процесс относительно остальных строений комплекса. Как уже писал «Новый День», в прошлом году Николай Романов (экс-схиигумен Сергий) был отлучен от церкви, но не покинул Среднеуральский женский монастырь и допускал посетителей на его территорию только по своему усмотрению. В частности, служителей Екатеринбургской епархии он и его сторонники не пустили.

«Своими действиями он незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов. Кроме того, Романов, нарушая нормы гражданского законодательства, воспрепятствовал инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря, то есть совершил самоуправство», – сообщили позже в СК. Также, по версии следствия, Романов публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству. В дальнейшем видеозапись с этой проповедью разошлась по соцсетям.

Активные события в обители начали развиваться в ночь с 28 на 29 декабря 2020 года: в Среднеуральский женский монастырь прибыл ОМОН. Бывший схиигумен Сергий Романов был задержан, а позже – доставлен в Москву и арестован.

Среднеуральск, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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