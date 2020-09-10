Епархиальный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви: теперь он Николай Романов

Церковный суд Екатеринбургской епархии начал процесс отлучения от церкви схимонаха Сергия (Романова). Сначала решение будет направлено на утверждение митрополиту Кириллу, затем – патриарху Кириллу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после сегодняшнего суда перед журналистами выступил его председатель отец Николай Малета. Он напомнил, что схимонах Сергий был извержен из священного сана, а следовательно, лишен права совершать богослужения. Но он продолжал называть себя схиигуменом в своих письмах и видеороликах. Эти действия привели к тому, что сегодня суд принял решение направить митрополиту представление об отлучении Сергия от церкви. Отметим, сегодняшнее заседание было уже третьим, на которое Сергий не явился, не признавая за митрополитом права судить его.

Отец Максим Миняйло добавил, что автоматически Сергий перестал быть монахом. «Монашество существует только внутри церкви, вне церкви монашества нет. Поэтому сегодня он фактически не является монахом. Своими действиями он фактически сам себя отлучил от церкви, суд только засвидетельствовал это», – рассказал отец Максим. Кроме того, сейчас он должен именоваться своим мирским именем – Николай Романов. «Если он удалил себя от церкви, церковь признает его монашество как небывшее», – пояснил священник. Экс-схиигумену теперь недоступны церковные таинства, а если он вдруг скончается – его нельзя будет поминать в церкви.

Что касается Среднеуральского женского монастыря, который сейчас фактически находится в руках Сергия, то отец Максим сказал, что обитель непременно вернется в лоно церкви, но как и когда именно – покажет время. «Судя по историческому контексту, так происходит всегда», – заявил он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 10.09.20

В Екатеринбурге подсчитали, сколько денег тратит житель города на алкоголь. / Песков назвал условие, при котором Москва готова дать денег на вторую ветку метро в Екатеринбурге. / Мнения политологов: грозит ли России вторая волна ограничений по Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»